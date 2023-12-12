شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل القوى العاملة بالنواب: كثافة التصويت أمام اللجان عكست عظمة شعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة من المصريين فى الانتخابات الرئاسية التى تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، موجهة كل التحية لكل المصريين بصفة عامة و لعمال مصر الشرفاء وسيدات مصر العظيمات والشباب المصرى الواعد من الجنسين بصفة خاصة.

وقالت "درويش" إن هذا الاصطفاف الوطنى من كل المصريين أظهر عظمة الشعب المصرى وحرصه الكبير على دعم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية جميع حدودها ومواجهة جميع التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطن داخلياً وخارجياً معتبرة هذه المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من كل المصريين فى هذه الانتخابات بمثابة رسالة واضحة لكافة دول العالم وكل من يسعى لإحداث الفرقة بين المصريين وأن المصريين كانوا ولا يزالون وسيظلون على قلب رجل واحد مساندين وداعمين للدولة المصرية.

وأكدت النائبة سولاف درويش، أن المصريين قدموا صورة مشرفة وعظيمة فى ممارسة الديمقراطية بصورة انبهر بها العالم كله، معربة عن ثقتها فى أن نسبة مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات ستكون الأكبر فى تاريخ مصر مقارنة بأي استحقاقات انتخابية سابقة.

ووجهت النائبة سولاف درويش تحية للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع القضاء الشرفاء الذين أشرفوا على هذه الانتخابات بكل مهنية واحترافية، مؤكدة أن مصر أصبحت تمتلك أفضل نظام يتماشى مع أحدث النظم الانتخابية فى العالم لادارة أى انتخابات رئاسية أو برلمانية أو مجالس شعبية محلية أو استفتاء.