نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، تأكيده انه "نستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية".
ولفت نتانياهو الى ان "سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في يهودا والسامرة مطروح على الطاولة".
وفي وقت سابق، أكد نتانياهو ان "قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب"، مشيرا الى انه " سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن نتانياهو: نستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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