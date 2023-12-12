هيئة البث الإسرائيلية عن نتانياهو: نستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، تأكيده انه "نستعد لاحتمال الحرب مع السلطة الفلسطينية".

ولفت نتانياهو الى ان "سيناريو قلب الأوكار في حال التعاون بين السلطة وحماس في يهودا والسامرة مطروح على الطاولة".

وفي وقت سابق، أكد نتانياهو ان "قطاع غزة سيكون تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية بعد الحرب"، مشيرا الى انه " سننشئ في قطاع غزة بعد الحرب إدارة مدنية وسيعاد تأهيله بقيادة السلطة الفلسطينية".