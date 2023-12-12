نفوق أكثر من مئة فيل بسبب شح المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي

أشار الصّندوق الدّولي للرّفق بالحيوان، إلى أنّ "موسم ​الجفاف​ الطّويل تسبّب في جفاف برك المياه الّتي كانت وفيرة سابقًا في متنزه وانغي الوطني (أكبر متنزه وطني في ​زيمبابوي​)، فاستحالت بركًا من الطين"، كاشفةً عن "نفوق ما لا يقلّ عن مئة فيل بسبب شحّ المياه".

ولفت في بيان، إلى أنّ "المتنزه مجهّز بـ104 آبار تعمل ب​الطاقة الشمسية​، لكنّها بحسب الإدارة غير كافية لمواجهة موجات حرّ حادّة تتسبّب في جفاف نقاط المياه، وتجبر الحيوانات البرّيّة على التّنقّل لمسافات طويلة بحثًا عن الماء والطّعام".

وتبلغ مساحة متنزه وانغي الوطني الّذي يضمّ نحو 45 ألف فيل، 14600 كيلومتر مربع.

يُذكر أنّ في أيلول الماضي، أفادت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرّيّة في زيمبابوي، بأنّ "حيوانات كثيرة" غادرت المتنزه الوطني، بحثًا عن الماء والطّعام في بوتسوانا المجاورة.