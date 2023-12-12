فادي كرم للنشرة: سنخوض معركة التمديد لعون في المجلس النيابي حتى ولو صدر قرار عن مجلس الوزراء بتأجيل التسريح

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، في تصريح لـ"النشرة"، أن التكتل عقد جلسة مساء أمس وقرر المشاركة في الجلسة التشريعية، كاشفاً أنه تبين أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيدعو فور عودته إلى لبنان لجلسة وزارية من أجل أخذ القرار بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون.

ورداً على سؤال حول مشاركة التكتل في الجلسة طالما أن القرار سيتخذ في مجلس الوزراء، أشار النائب كرم إلى أن الهدف من إعادة الكرة إلى الحكومة هو تطيير التمديد، لأن المطلوب صدور قرار عن مجلس الوزراء على أن يتم قبول الطعن في مجلس شورى الدولة، مشدداً على أنه من هنا ضرورة مشاركة التكتل في الجلسة لإسقاط هذا المخطط.

وأوضح النائب كرم أن "الجمهورية القوية" سيؤكد في الجلسة التشريعية على ضرورة إقرار قانون التمديد لعام، رافضاً اللعبة التي يتم الإعداد لها في مجلس الوزراء، معتبراً أنه لو كانت النية سليمة لما كان تأخر الموضوع إلى اللحظة الأخيرة، وعندما بات التمديد في المجلس النيابي على نار حامية، قائلاً: "سنخوض معركة التمديد في المجلس النيابي حتى ولو صدر قرار عن مجلس الوزراء بتأجيل التسريح".