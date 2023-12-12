اعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ان "الدفاعات الجوية تعترض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية". مشيرة الى ان "السفينة النرويجية كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 كانون الثاني المقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعترض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.