افادت قناة "المنار" عن "انفجار صاروخ إعتراضي اطلقته القبة الحديدية في أجواء القطاع الأوسط من جنوب لبنان". من جهتها اكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ان "الدفاعات الجوية اعترضت جسما جويا مشبوها في الجليل الغربي".

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية في أجواء القطاع الأوسط من جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.