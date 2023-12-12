وفاة والدة النائب سيمون ابي رميا

غيب الموت صباح اليوم نور الخوري حردان ارملة المرحوم فريد بطرس ابي رميا ووالدة النائب سيمون ابي رميا. تتقبل العائلة التعازي اليوم في صالون كنيسة سيدة الشير اهمج على ان تعلن مراسم الدفن لاحقا.

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