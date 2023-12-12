بدأت جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضور وزراء المالية يوسف الخليل، والشؤون الاجتماعي هكتور حجار، والتربية عباس الحلبي، لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بوصعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.