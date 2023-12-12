الآلاف يرفضون العودة.. الإسرائيليون يهربون إلى أوروبا: فرار 370,000 شخص منذ 7 أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

كشفت بيانات صادرة عن سلطة السكان والهجرة في إسرائيل أن نحو 370 ألف إسرائيلي غادروا البلاد، وفقا لآخر تحديث في نوفمبر الماضي، وذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الإسرائيليين يسعون للخروج من إسرائيل حيث يبحثون بشكل متزايد عن اللجوء في الخارج، وخاصة في أوروبا، مع تزايد الاهتمام بشراء العقارات في العديد من البلدان الأوروبية.

وذكرت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية أن العائلات الإسرائيلية أبدت اهتمامًا كبيرًا بشراء العقارات والمنازل في الخارج منذ السابع من أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن نحو 230.309 إسرائيليا هاجروا البلاد بحلول نهاية أكتوبر، في حين غادر 139.839 خلال نوفمبر المنصرم.

وفي السياق، كشفت تقديرات موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن هذا الأعداد المذكورة قد تكون أقل، موضحة أن هناك تقارير تشير إلى أن أكثر من 500 ألف إسرائيلي غادروا البلاد، وهو ما يتجاوز عدد العائدين والمهاجرين الجدد، مرجحا زيادة عدد المغادرين خلال الفترة المقبلة.

كما أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى انخفاض كبير في تدفق السياح القادمين إلى إسرائيل، حيث وصل 2000 سائح فقط منذ السابع من أكتوبر، مقارنة بمتوسط ​​حوالي 4500 قبل الحرب، ما يعني أن هناك انخفاضا بنسبة تزيد عن 70 بالمئة في معدلات قدوم السياح إلى إسرائيل .

ونقلت صحيفة "ذا ماركر" عن إسرائيلية تدعى جولي (34 عامًا)، انضمت مؤخرًا إلى الجالية الإسرائيلية في البرتغال، قولها إنها فرت من عسقلان بسبب الحرب على غزة، مؤكدة أنه ليس لديها أي نية للعودة والعيش في إسرائيل مجددا.

ووفقا لموقع "جوردان نيوز"، فإن التقارير تؤكد أن هناك اتجاه لدى الإسرائيليين للبحث عن عقارات في دول مثل اليونان وقبرص والبرتغال.

وأكد الموقع زيادة تدفق الإسرائيليين إلى البرتغال خلال الحرب على غزة، حيث جاء العديد منهم في البداية هربًا ومن ثم استكشاف إمكانيات الإقامة لسنوات.

وبحسب استطلاع أجرته مجموعة الخرائط الجغرافية التابعة للمركز العقاري في سبتمبر الماضي، فقد لوحظ عودة الاهتمام الإسرائيلي بشراء العقارات في الخارج، إذ أعربت نحو 20% من العائلات الإسرائيلية عن رغبتها في شراء عقارات خارج البلاد، وكانت اليونان في المقدمة بنسبة 38%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 30%، ثم قبرص والبرتغال.

وبعد شهر من الحرب على غزة، أعلنت مكاتب العقارات للإسرائيليين في الخارج عن زيادة في الاستفسارات من الأفراد والعائلات الذين يسعون لشراء عقارات في البرتغال واليونان وقبرص.

ولفت الموقع إلى أنه في السابق كانت تدور المناقشات حول الاستثمار في العقارات والشقق السياحية، إلا أن الأمر اختلف الآن حيث هناك تحول كبير نحو البحث عن شقق أكبر حجماً ومناسبة للعائلات.

ويقول نير شمول، الرئيس التنفيذي لشركة عقارية في أثينا، إنه خلال الحرب على غزة، انتقل العديد من الإسرائيليين للعيش في شقق سياحية في مواقع مختلفة، والآن، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تفكر مئات العائلات الإسرائيلية في الإقامة الدائمة في اليونان، موضحا أنهم يستكشفون خيارات العمل والإقامة والاستقرار المستقبلي في الخارج مع التعبير عن رغبتهم في العيش بين الجالية اليهودية.