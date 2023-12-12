محذرا من تغير الرأي العام.. بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو: رئيس وزراء إسرائيل في موقف صعب

الشارقة - اميمة ياسر -

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وجود خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أن الأخير في "موقف صعب".

وخلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، تحدث بايدن عن علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، حيث قال: "كتبت في الأعلى: (بيبي، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله)".

وأضاف وسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود "الأمر نفسه تقريبا اليوم"، متابعا أن إسرائيل في "موقف صعب... لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية".

وأكد بايدن لليهود أنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن "التزامه" تجاه "الدولة اليهودية المستقلة لا يتزعزع"، معتبرا أنه "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن المساعدة لإسرائيل ستستمر حتى تتم هزيمة "حماس"، محذرا من أن الرأي العام قد يمر بتحول خطير على أمن إسرائيل، قائلا: "علينا أن نكون حذرين... عليهم أن يكونوا حذرين. الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

وأكد جو بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين و"التأكيد لأصدقائنا الإسرائيليين على أننا بحاجة إلى حماية حياة المدنيين".