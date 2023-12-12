بدون «الفيتو» الأمريكي.. الأمم المتحدة تستعد للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستعد للتصويت اليوم، الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بـ "وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في قطاع غزة.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد تحرك مماثل في مجلس الأمن، قدمته المجموعتان العربية والإسلامية.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دنيس فرنسيس، أعلن أنه استجاب لرسالة قدمها المندوب المصري الدائم أسامة عبد الخالق باسم المجموعة العربية ونظيره الموريتاني سيدي محمد الغداف باسم منظمة المؤتمر الإسلامي، لاستئناف الجلسة العامة الخامسة والأربعين من الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولا تتمتع أي دولة بحق النقض في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، والتي من المقرر أن تصوت على مشروع يشبه لغة القرار الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الأسبوع الماضي.

وقرارات الجمعية العامة "ليست ملزمة" إلا أنها "تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهات النظر العالمية" بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث تقول السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تديره حماس إن عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي تجاوز الـ 18 ألفا.

ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثا من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة.