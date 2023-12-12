بريطانيا تُثمّن ‏الجهود السعودية للمضي قدماً في عملية ‏السلام باليمن

ثمنت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، ‏الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية ‏ السعودية وسلطنة عُمان للمضي قدماً في عملية ‏السلام. وأوضحت في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية (سبأ)، أن الجزء الحاسم من الرحلة نحو ‏السلام يتمثل في الحوار اليمني اليمني، داعية إلى أن ‏يكون الشعب اليمني قادراً على تحديد مستقبل أمته.‏ وأكدت دعم المملكة المتحدة إلى جانب ‏الشركاء الدوليين، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ‏هانز غروندبيرغ في هذا المسعى الحيوي.‏



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