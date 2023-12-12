اليوم الأخير من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

و أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، ورئيس غرفة عمليات الهيئة، المستشار أحمد بنداري في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاقتراع داخل اللجان الانتخابية يسير بشكلٍ جيدٍ ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، لافتًا إلى تواصل الهيئة مع جميع الجهات؛ لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.
وأعرب عن استمرار الهيئة في العمل؛ لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومُتابعة العملية الانتخابية على مدار اليوم، حتى غلق الصناديق وبدء الفرز، ودعا الناخبين للمشاركة بكثافة في التصويت بالانتخابات.
وأشار إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مواعيدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، عدا لجنة في حي الوراق بمحافظة الجيزة المصرية؛ بسبب تعرض القاضي المُشرف على اللجنة لحادث، وانتظم العمل بها في 10.20 صباحًا، كما تأخر فتح لجنة في منيا القمح بمحافظة الشرقية وانتظم العمل بها.
وأجرت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك في إطار متابعة اليوم الثالث من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
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