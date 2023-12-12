سقوط 24 قتيلًا في تفجير انتحاري لقاعدة عسكرية بباكستان

ياسر رشاد - القاهرة - قام عدد من المسلحين الانتحاريين بتفجير شاحنة ملغومة داخل مركزا للشرطة شمال غربي باكستان، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن وفاة 24 حتى الآن، بحسب تصريحات آمنين عن الحادث.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية أن التفجير استخدمت فيه القنابل والبنادق حدث في بمنطقة ديرة إسماعيل خان، التي تقع على مشارف المناطق القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان، في أحدث هجوم خلال الأشهر القليلة الماضية أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عنه.

الجيش الباكستاني يستخدم مركز الشرطة كقاعدة تمركز له

وأضافت الصادر الآمنية أن الجيش الباكستاني يستخدم مركز الشرطة كقاعدة تمركز له، وأن عدة مسلحين صدموا الشاحنة في البداية بالجدار الفاصل ثم هجم آخرون بالبنادق.

وأبدى المسؤول مخاوفهما من أن تكون الذخائر العسكرية المخزنة بالداخل قد انفجرت أيضا.

فيما جاء في بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية سارفراز بوغتي، إن الوزير دان الهجوم وعبر عن حزنه لسقوط قتلى.

وقال أعزاز محمود المسؤول في خدمة الإنقاذ التي تديرها الدولة، إن أشخاصا عدة أصيبوا وحالتهم خطيرة، قائلًا "لا زالنا نسمع دوي إطلاق النار".