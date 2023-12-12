أبوالغيط بعد إدلائه بصوته: زخم الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم بأن مصر تواصل تحقيق الاستقرار والتنمية

ياسر رشاد - القاهرة - أدلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة رشيد الابتدائية بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

وأكد أبو الغيط في تصريحات للصحفيين بعد إدلائه بصوته أن الزخم الذي تتسم به الانتخابات الرئاسية المصرية والمشاركة الكبيرة بها من قبل المواطنين رسالة للعالم أجمع بأن مصر وشعبها، مصممان على مواصلة تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم.

وكان أبو الغيط قد أكد ضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة في أسرع وقت، حتى لا تتوسع الأمور إلى ما هو أشد خطرًا، وتخرج عن السيطرة.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، الأربعاء، أنطونيو تياني وزير خارجية إيطاليا، وجبيريالوس لاندربرغ وزير خارجية ليتوانيا، خلال زيارتيهما إلى القاهرة، وفق المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي.

وقال المتحدث إن اللقاءين تركزا حول التصعيد الجاري في قطاع غزة؛ حيث شدد الأمين العام على أن الانتقام من سكان غزة واتباع سياسة العقاب الجماعي هو منافٍ للقانون الدولي، ولن يحقق الأمن المنشود.

وعبر أبو الغيط خلال اللقاءين عن رفضه الكامل لقتل المدنيين، مشدداً على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، وضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى انفجار الوضع على هذا النحو الخطير والمؤسف، وعلى رأسها انسداد الأفق السياسي، والقضاء المتواصل على مقومات حل الدولتين.