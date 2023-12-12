أبرز تصريحات السويدي باليوم الختامي لمؤتمر الأطراف COP28

ياسر رشاد - القاهرة - على هامش اليوم الختامي، لمؤتمر COP28

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 12:50 م 12/12/2023 12:50:19 PM

أدلى ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمرالأمم المتحدة للمناخ COP28، الثلاثاء، بعدد من التصريحات الهامة لى هامش اليوم الختامي، لمؤتمر COP28، لتخيص أبرز ما اتفق عليه قادة العالم خلال المؤتمر.

وجاءت أبرز تصريحات ماجد السويدي في كلمة المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، "بحسب وكالة سكاي نيوز كالتالي