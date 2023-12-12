المصادقة على بروتوكول دور مجموعة القوات المشتركة بين روسيا وبيلاروس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، صادق على بروتوكول دور مجموعة القوات المشتركة في اتفاق الدفاع الإقليمي مع بيلاروس في إطار دولة الاتحاد.

ويأتي البرتوكول لتنظيم إحكام الوثائق القانونية للتعاون الثنائي في ضمان أمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس والتخطيط المشترك، وضوابط استخدام القوات المشتركة لدولة الاتحاد، وتمويل نشاطها التدريبي والتكتيكي والتعبوي والقتالي.

فيما تسلّم الجانب الروسي إخطارا من بيلاروس يؤكد تنفيذها بنود البروتوكول في 10 يوليو الماضي بحسب الخارجية الروسية.

ويعد البروتوكول ساريا من تاريخ آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية بين الجانبين، ويستمر طوال مدة اتفاق الدفاع المشترك.