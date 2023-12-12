بعد 8 أشهر من اختفائها.. العثور على ثمرة طماطم ضائعة في الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد 8 أشهر من اختفائها، أعلن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية العثور على ثمرة طماطم ضالة، زرعت في الفضاء.

ثمرة الطماطم الصغيرة، التي يبلغ عرضها 2.5 سم فقط، كانت جزءاً من الحصاد النهائي لتجربة تستهدف استكشاف تأثير رحلات الفضاء على نمو محاصيل الفاكهة.

وبعد الحصاد في 29 مارس الماضي تلقى كل فرد من أفراد الطاقم عينة من المحصول في كيس بلاستيكي، وطُلب منهم ألا يأكلوا الفاكهة، بسبب وجود مخاوف بشأن التلوث الفطري المحتمل، وفقاً لوكالة ناسا، ولكن عندما ترك رائد الفضاء الأمريكي فرانك روبيو حبته من الطماطم تطفو عن طريق الخطأ اتهمه زملاؤه على مدى أشهر بأكلها.

وقال روبيو، الذي كان جزءاً من التجربة الزراعية: إن حصته طفت بعيداً قبل أن يتمكن من تناول قضمة واحدة، الأمر الذي قوبل بتشكيك من قبل بقية أفراد الطاقم، واتهموه ضاحكين بالتهامها.

وخلال بث مباشر يوم الأربعاء الماضي احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيس محطة الفضاء الدولية، حسب موقع space.com، قالت رائدة الفضاء في وكالة ناسا، ياسمين مقبلي، «روبيو بريء.. لقد وجدنا الطماطم».

ولم تحدد رائدة الفضاء المكان، الذي عثر فيه على حبة الطماطم الصغيرة في المحطة الفضائية أو في أي حالة تم العثور عليها.