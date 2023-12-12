البنك الأهلي المتحد مصر يفتتح فرعًا جديدًا بمنطقة "تيدا الصينية" بالسخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المتحد مصر، افتتاح البنك فرعًا جديدًا بمنطقة "تيدا الصينية" بالسخنة الذي تم تصميمه وفقاً لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميًا، والتي تمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.

وقال محمد عاصم نائب أول الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد مصر، في بيان له اليوم، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار خطة البنك لتعزيز شبكة فروعه، مع التركيز على تقديم الخدمات في المناطق الصناعية الهامة وذلك بالتوازي مع خدمة المواطنين.

وأوضح أن منطقة "تيدا الصينية" الصناعية في العين السخنة بخليج السويس، تُعد أحد أهم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما جعل البنك يحرص على تقديم خدماته المصرفية للشركات المتواجدة بها.

وأضاف أن حرص البنك على تقديم كافة الخدمات المصرفية التي تدعم الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة وغيرها من القطاعات، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة المصرية.

وزاد عدد فروع شبكة البنك الأهلي المتحد مصر، بعد افتتاح الفرع الجديد إلى 41 فرعًا حاليًا تغطي جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 90 ماكينة صراف آلي.