سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر في منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1860 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2391 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3189 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1986 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 4.4 دولار بنسبة 0.24% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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