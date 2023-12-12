حازم عمر: عدم المشاركة في الانتخابات تنازل على بياض عن حق دستوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمثابة تنازل علي بياض من قبل الناخبين عن حقهم الدستوري ويساهم في استغلال ضعاف النفوس الساحة للتضليل وترويج الشائعات، قائلا: "هتخدم مين بعدم المشاركة صوتك له قيمة ولازم تروح وتشارك، حتى لا تفوض جماعات الضلال في تقرير مصيرك".

وثمن عمر، خلال الجولة بمدرسة الثانوية بنات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتصويت بانتخابات الرئاسة 2024، بحضور النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، وأعضاء حملة المرشح الرئاسي، بمشاركة الشباب، مؤكدا أن مشهد تصدر الشباب للمشهد الانتخابي ووقوفهم في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية مشهد غير مسبوق ولم نشهده من قبل وخصوصا للشباب أقل من 30 سنة، وهو مشهد لم نعتاد عليه ومشاهده لأول مرة، مشيرا إلى أن اللافت للنظر أن مشاركة الشباب بهذه الكثافة تؤكد أننا على الطريق الصحيح بناء وعي الشباب الذي أكد بتواجده أمام اللجان الانتخابية هو بداية المشوار الصحيح نحو الديمقراطية السليمة.

وتابع عمر، أن كل من تقدم للانتخابات الرئاسية يتمتع بكافة حقوقه الانتخابية، قائلا: "إحنا مش داخلين خناقة والكل يتنافس على العطاء وترسيخ الديمقراطية ودعم الاستقرار وعلى حب بلدنا مصر"، مشيرا إلى أنه يحمل كل التقدير والاحترام لكل المرشحين المتنافسين، لأن الجميع يسعى لرسم صورة حضارية للانتخابات بعيدا عن التلاسن فنحن لسنا في معركة بل في منافسة على إقناع المواطنين لتقديم أفضل ما لدينا.

واستطرد عمر، أنه يستكمل جولته التي بدأها على مدار يومين سابقين واستكمالها هلال اليوم بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة، ووجه كلمة للشباب خلال الجولة قائلا: "وجودكم أشاع لدي الطمأنينة بوجود الوعي ووعيكم يحمي صناديق الاقتراع".