وزير الدفاع الإسرائيلي: المرحلة القادمة من الحرب أقل حدة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة المقبلة للحرب على قطاع غزة ستكون أقل حدة، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وأضافت الوكالة التي صرح لها جالانت، أن المرحلة المقبلة من الحرب ستتطلب من الجيش الإسرائيلي الحفاظ على حرية عملياته في قطاع غزة.

وقال جالانت، إن المرحلة الحالية من الحرب يمكن أن تمتد لأسابيع إضافة إلى العمليات العسكرية التي من المحتمل أن تمتد لأشهر.

وترفض إسرائيل حتى الإعلان عن موعد انتهاء الحرب على قطاع غزة راهنة بذلك بتحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس وتحرير الأٍرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

