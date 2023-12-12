اليوم الثالث للانتخابات.. إقبال كثيف على لجنة عباس العقاد الرسمية لغات بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

شهدت مدرسة عباس العقاد الرسمية للغات بمدينة نصر، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية داخل مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر على مدار 3 أيام بدأت الأحد الماضي 10 ديسمبر وتنتهي اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.

ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.