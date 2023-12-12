بالأسماء.. جثتان و11 مصابا فى حادث مروع على صحراوي بنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بنى سويف- حمدي سليمان:

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 11 آخرين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، في نطاق مركز سمسطا، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر مصرع عبد الله جيلانى عبد الله، 27 عامًا، مقيم المنصورة، و جمعة دردير إبراهيم دكروري، 65 عامًا، مقيم بنى مزار.

كما أصيب أنس حسن محمد عبد الحميد، 6 شهور، مصاب بكدمات وسحجات، وبسمة عبد العزيز شحاتة، 20 عامًا، ربة منزل، مصاب بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وحسن محمد عبد الحميد، 28 عامًا، فلاح، إشتباه كسر بالحوض، وعيسى عيد محمد، 27 عامًا، بدون عمل، مصاب بجروح وسحجات، وعبد الرحمن جمال حلمي، 17 عامًا، كدمات وسحجات.

كما أصيب في الحادث كل من: فرحة أحمد الجمل، 4 أعوام، مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وآية جمعة دردير 17 عامًا، مغاغة المنيا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وناجح يعقوب خليل 54 عامًا، فلاح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود شعبان دسوقي، 25 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصابة مجهولة الهوية اشتباه ما بعد الارتجاج، وشعبان دسوقي محمد، 55 عامًا، سحجات وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.