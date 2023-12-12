شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولى فى ثالث أيام التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولى منذ الصباح الباكر توافد كبير، حيث امتد الطوابير التى وصلت فى لجان 31/32 الموجودة بمبنى الركاب رقم واحد مسافات طويلة، الأمر الذى جعل المنظمين فى بعض الأوقات يقومون بتوفير سيارات لنقل الناخبين إلى لجنتى 29/30 الموجودين بجوار مبنى المواسم بمبنى الركاب رقم 3.

وتعتبر هذه المرة الأولى التى يقوم فيها مطار القاهرة بتوفير لجنتين للوافدين للتصويت في الانتخابات وذلك لمساعدة من تضطر ظروف عملهم إلى التواجد بمطار القاهرة أو الركاب المسافرين أو القادمين من أبناء المحافظات الأخرى وذلك للتصويت بتلك اللجان.

وقامت الجهات الأمنية بمطار القاهرة بتجهيز كافة عناصر السهولة واليسر للراغبين فى الإدلاء بأصواتهم، فى حين وفرت النقابة العامة للنقل الجوى وشركة ميناء القاهرة كافة اللوجستيات لنقل الراغبين في التصويت إلى أماكن الاقتراع.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين ورواد مطار القاهرة الدولي، اللجنة الأولى أمام صالة رقم 3 بجوار مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة بجوار مبنى الركاب رقم 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي غرفة عمليات لمتابعة عملية التصويت، لتذليل كافة العقبات أمام المشاركين في التصويت على مدار أيام الانتخابات، كذلك تذليل العقبات أمام جميع العاملين والمشاركين في العملية التنظيمية للانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية. وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم. وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولي، ثالث أيام التصويت (1)



طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولي، ثالث أيام التصويت (2)



طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولي، ثالث أيام التصويت (3)



طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولي، ثالث أيام التصويت (4)



طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولي، ثالث أيام التصويت (5)



طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولي، ثالث أيام التصويت (6)



طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولي، ثالث أيام التصويت (7)



طوابير ناخبين بلجان مطار القاهرة الدولي، ثالث أيام التصويت (8)