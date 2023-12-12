شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: تصويت 45% من الناخبين يعكس وعيهم بممارسة حقوقهم السياسية لدعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة التصويت من قبل المقيدين بالكشوف بلغت 45%، مؤكدا أن هذه النسبة غير مسبوقة وجاءت نتيجة تعدد المرشحين من الأحزاب السياسية مما جعل للهيئات البرلمانية دور هام في حشد المواطنين.

وقال عباس، إن مشهد احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يكشف مدى حرص المصريين على المشاركة في رسم مستقبل بلادهم واختيار الرئيس القادم لمصر.

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن المشاركة الإيجابية من المصريين تعكس وجود وعي سياسي كبير لدى جميع المصريين بأهمية ممارسة حقوقهم الانتخابية.

وأكد النائب زكي عباس، أن مشاهد طوابير الانتخابات في كل اللجان بكافة أنحاء الجمهورية رسالة هامة لجميع دول العالم باصطفاف كل المصريين من أجل المصلحة العليا للوطن، وجاء الاصطفاف.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الانتخابات الرئاسية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل.

ومن جانبه، يشير النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا لما أعلنه المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يعكس حجم وعي المواطن المصري وإدراكه بحساسية الموقف الحالي والظروف التاريخية الراهنة التي تمر بها المنطقة، مضيفًا أن الأمر يتطلب وجود رئيس قوي قادر على مواجهة هذه التحديات محافظًا على أمن واستقرار هذا الوطن، في ظل وجود مخططات خارجية تستهدف النيل من الأمن القومي المصري من خلال تهجير سكان قطاع غزة إلي سيناء الغالية.

وأكد «فرج»، أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية والتفافهم حول الدولة المصرية وقيادتها، رسالة واضحة للخارج، أن المصريين قيادة وشعبا علي قلب رجل واحد في رفض مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مثمنا الوعي الشعبي بأهمية المشاركة في الانتخابات، وتجاهل دعوات المقاطعة التى يتبناها أعداء الوطن الذين يسعون إلى التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية قبل انطلاقها.

وشدد النائب فرج فتحي، على ثقته في الشعب المصري وقدرته على التلاحم والاصطفاف خلف وطنهم في أوقات الأزمات والمحن، وردع الطامعين في ثرواتها أو الساعين إلى وقف انجازاتها، أو الراغبين في زعزعة الاستقرار فيها، مؤكدا أن الشعب المصري سيواصل الملحمة الوطنية التي بدأها اليوم ليسجل مشاركة تاريخية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ولفت "فرج"، إلى أن هناك إجماع من كافة التيارات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية ومن بينها المعارضة علي نزاهة العملية الانتخابية التي تتم تحت إشراف قضائي كامل تقف فيها الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا على ان المشاركة في الانتخابات يحقق الاستقرار ويساعد في عبور المرحلة الراهنة، ففرض الإرادة الشعبية هي السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الإقليمية.

فيما يؤكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أن الشعب المصرى مارس الديمقراطية الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية التى تختتم أعمالها اليوم، مشيراً إلى أن العالم كله انبهر بالمشاركة الايجابية وغير المسبوقة من الاسر المصرية برجالها ونسائها وشبابها وأطفالها فى هذه الانتخابات العظيمة.

وأعرب " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن نسبة المشاركة والتصويت فى هذه الانتخابات ستكون الأكبر فى تاريخ مصر مقارنة بجميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، موجهاً التحية لكل المصريين الذين لم يترددوا لحظة فى ارسال رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنهم كانوا على مستوى المسئولية فى دعم ومساندة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

واعتبر النائب خالد طنطاوى، إن احتشاد المواطنين بهذه الصورة الحضارية والمشرفة أمام اللجان الانتخابية لليوم الثالث على التوالي بمثابة رسالة مهمة وعاجلة موجهة للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مؤكداً أن مشاركة المصريين بكثافة دليل وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات، والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه ويحافظ على أمن واستقرار الوطن وحماية حدوده

كما اعتبر النائب خالد طنطاوى هذه الانتخابات بمثابة خطوة رائعة ومهمة فى ممارسة المصريين لجميع حقوقهم الدستورية فى جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما فيها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، موجهاً التحية لكل المصريين بصفة عامة وللمرأة المصرية العظيمة والشباب المصرى الواعد الذين شاركوا بكل إيجابية فى هذه الانتخابات.