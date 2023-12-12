شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يدعو الشعب المصرى للمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دينا أبوالمجد، مساعد أمين تنظيم مركزي بحزب العدل، مسؤول غرفة المحافظات بغرفة عمليات حزب العدل لمتابعة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، إن غرفة عمليات حزب العدل مستمرة في عملها لمتابعة مسار العملية الانتخابية بالإضافة إلي 25 غرفة آخري منتشرة في 18 محافظة.

وقالت " أبو المجد"، إن نسب المشاركة الانتخابية سوف تزداد خلال الساعات المتبقية من اليوم.

ودعت دينا أبو المجد، الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات، لتعزيز دعائم الديمقراطية في المجتمع المصري.