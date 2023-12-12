لجنة "قومية الأهرام" بمصر الجديدة ترفع شعار "فى خدمة كبار السن"

القاهرة - سامية سيد - حرصت رئيس لجنة مدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة، بدعم ومساندة كبار السن، فقد استجابت للمرة الثانية على التوالى، لأحد الناخبين وتوجهت إليه ببطاقة التصويت، حتى يتمكن من الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بعد أن تعذر من صعود لجنته الانتخابية نظرا لظروفه المرضية.

وشهدت لجنة مدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة، توافد كبير من الناخبين بمختلف الفئات العمرية، خلال الساعات الماضية، وقد عكف رجال التأمين بدعم الناخبين من كبار السن فى لافتة إنسانية مميزة.

وتحولت هذه اللجنة القاطنة بحى مصر الجديدة إلى لجنة لدعم ومساندة كبار السن، فقد حرصت رئيسة اللجنة على توجيه كافة التيسير أمام كل ناخب يتعذر للصعود، من خلال تذليل كافة الصعوبات ليتمكن كل ناخب من الإدلاء بصوته بكل يسر وفى مدة زمنية قليلة.

انتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.