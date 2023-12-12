شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: مشاركة أكثر من 30 مليون ناخب بالانتخابات يعكس وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبرت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيرى لحزب الحرية المصرى، أن تصويت 45% من المقيدين بقاعدة الناخبين بانتخابات الرئاسة، أى 30 مليون ناخب عكس حالة الوعى المجتمعى للشعب المصرى الذى دائما ما نراهن عليه جميعا لتتحطم أمامه كافة مخططات التربص بالدولة المصرية وتهديدات ضرب استقرارها، مشددة أن المشاركة الكثيفة فى الانتخابات الرئاسية ستبعث برسالة مهمة للخارج وتؤكد للعالم أن المصريين على قلب رجل واحد وجميعهم يدعمون الدولة ويقفون خلفها بما لديهم من وعى وإرادة فى حقيقة ما تواجهه مصر من مخاطر.

ولفتت "هلالي"، إلى أن ما تتعرض له المنطقة من تحديات وتوترات بالمنطقة، تتطلب من الجميع تلبية نداء الوطن لاستكمال معركة البناء والبقاء للدولة المصرية، مشددة أن الرسائل التى يحملها المشهد الديمقراطية للسباق الرئاسى، وما أحاط بها من ظرف اقليمى ودولى شائك، ستكون أكثر أهمية وأبعد أثرًا، مؤكدة أنها تضرب المثل فى الوعى وروح الوطنية والتمسك بالدولة بتأكيد رغبة المصريين فى الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية التى تحققت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستثبت للعالم كله أن مصر تسير بخطى ثابتة فى اتجاه الجمهورية الجديدة، علاوة على تأكيد التفاف المصريين خلف دولتهم، والمشاركة فى اختيار رئيس مصر القادم.

ونوهت عضو مجلس الشيوخ، أن تصدر السيدات طوابير الانتخاب، للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات، يعكس إصرارها على الوقوف خلف الدولة كما عهدت دائما إيمانًا بدورها الوطنى الذى لا غنى عنه فى دفع الوطن إلى بر الأمان وحمايته، فهى الدرع الواقى لهذه الأمة بما تعمل عليه من حث أسرتها المحيطة وتنشئة أبنائها على المشاركة الإيجابية لدعم الوطن، موضحة أن المرأة المصرية حظيت بدعم كبير وأولوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتكون شريكًا أساسيًا فى وضع خارطة طريق بناء الوطن وسط ما تمتعت به من إيمان راسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق فى الجمهورية الجديدة إلا من خلال تعزيز مشاركتها فى العمل الوطنى، والاستمرار فى بناء قدراتها كركن رئيسى لنهضة الأمة.