شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: زيادة ملحوظة فى أعداد الناخبين بثالث أيام انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، ونائب مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أن الحملة لم ترصد أي مخالفات تشكك في نزاهة العملية الانتخابية وإنما مخالفات بسيطة من جانب بعض الأحزاب التي تمارس الدعاية أمام اللجان الانتخابية.
وقال "الشناوي"، إن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم هو الضامن الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية، مطالبا جموع المصريين بالنزول خلال الساعات القادمة لتسجيل حضور تاريخي في هذا الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف مدير حملة فريد زهران، أن الانتخابات تجرى في مناخ من الديمقراطية والنزاهة في ظل وقوف مؤسسات الدولة علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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