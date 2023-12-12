شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: زيادة ملحوظة فى أعداد الناخبين بثالث أيام انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، ونائب مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الناخبين في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أن الحملة لم ترصد أي مخالفات تشكك في نزاهة العملية الانتخابية وإنما مخالفات بسيطة من جانب بعض الأحزاب التي تمارس الدعاية أمام اللجان الانتخابية.

وقال "الشناوي"، إن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم هو الضامن الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية، مطالبا جموع المصريين بالنزول خلال الساعات القادمة لتسجيل حضور تاريخي في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف مدير حملة فريد زهران، أن الانتخابات تجرى في مناخ من الديمقراطية والنزاهة في ظل وقوف مؤسسات الدولة علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.