شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داوود داعيا للمشاركة فى الانتخابات: فرصة للتوحد من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد داوود المتحدث الرسمى لأحزاب الحركة المدنية والمقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى بالحوار الوطنى، على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أنها فرصة من الفرص التي تتاح لنا كمصريين لنبدي بآرائنا وتقييمنا عن أداء السنوات الماضية بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على أن المجتمع في مصر متنوع وبه أفكار مختلفة، وأن هذه المرة على الأقل هناك مرشح معارض بارز للرئيس في هذه الانتخابات وهو المرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.

جاءت تصريحات رئيس حزب الدستور، خلال تواجده بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، وذلك بالتزامن مع انطلاق اليوم الثالث والأخير من التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خالد داود خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه بجانب مشاكلنا الاقتصادية الداخلية وارتفاع الأسعار وغيرها من الأمور التي تشغل بال المواطن المصري، هناك بالطبع تأثر بالحرب الدائرة في غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والخشية من التهديدات الخارجية التي نواجهها كدولة، ومن الضروري أن نتوحد في هذه الأوقات الصعبة من أجل حماية مصر وأمنها ورفض مخطط تصفية القضية الفلسطينية من قبل العدو الإسرائيلي.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.