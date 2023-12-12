شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: تزايد الإقبال فى آخر أيام الانتخابات بالشرقية والإسماعلية والدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق غرفة عمليات "حزب المؤتمر" لمتابعة الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي، ورصد عملية التصويت في الداخل، حيث تتابع الغرفة مع أعضاء وقيادات الحزب وأمناء المحافظات ورؤساء الأمانات الفرعية لرصد العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتبدأ غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر برئاسة أحمد خالد نائب رئيس الحزب في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت غرفة عمليات حزب المؤتمر في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية إقبال كبير الناخبين على مقار الاقتراع منذ أن فتحت اللجان الانتخابية أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بمراكز وقري محافظة الدقهلية، حيث تزايد الإقبال في عدد من المراكز، شربين والمنزله، ولجان مدينة المنصورة، كما تزايد إقبال الناخبين فى محافظة الإسماعلية خاصة القنطرة غرب ومدينة الإسماعلية، وزاد الإقبال في محافظة الشرقية خاصة في لجان مركز فاقوس، ولجان مدينة الزقازيق، ومحافظة قنا بمركز قفط ، ونجع حمادي، وبني سويف مركز بيبا .

يذكر إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.