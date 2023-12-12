شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف للسيدات بمنشأة القناطر فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اللجان الفرعية فى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة تواجدا كثيفا للسيدات فى الساعات الأولى من فتح أبوابها من اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية استعدادًا للإدلاء بأصواتهن، فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد عدد كبير من السيدات أمام مدرستى الوحدة وأبوغالب الإعدادية المشتركة أمام اللجان مبكرا بمنشأة القناطر.