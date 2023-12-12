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شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون فى مدارس التونسى بالخليفة يشيدون بسهولة العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان مدارس التونسى الابتدائية المشتركة، والتونسى التجريبية لغات بنات، التونسي الثانوية الجديدة، بمنطقة الخليفة بمصر القديمة، اقبالا ملحوظا من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية، مرددين هتاف: "تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر" بمجرد خروجهم من اللجان.
واصطف الناخبون في طوابير أمام لجان مصر القديمة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى العملية الانتخابية. وأشاد الناخبون بسهولة إجراءات التصويت، مشيرين إلى أن هناك متطوعين يساعدونهم فى معرفة لجانهم الانتخابية.
مدرسة التونسى بمصر القديمة
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
مدرسة التونسى
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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