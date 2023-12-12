شكرا لقرائتكم خبر عن الناخبون فى مدارس التونسى بالخليفة يشيدون بسهولة العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجان مدارس التونسى الابتدائية المشتركة، والتونسى التجريبية لغات بنات، التونسي الثانوية الجديدة، بمنطقة الخليفة بمصر القديمة، اقبالا ملحوظا من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية، مرددين هتاف: "تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر" بمجرد خروجهم من اللجان.

واصطف الناخبون في طوابير أمام لجان مصر القديمة، منذ صباح اليوم الثلاثاء، للمشاركة فى العملية الانتخابية. وأشاد الناخبون بسهولة إجراءات التصويت، مشيرين إلى أن هناك متطوعين يساعدونهم فى معرفة لجانهم الانتخابية.