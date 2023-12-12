شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التدريب بالإعلاميين: المصريون حريصون على الوقوف خلف الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، وأكد أن المصريون حريصون على الوقوف بجوار الدولة في ظل تحديات داخلية وخارجية.

وأكد عدلي أن كثافة التصويت تؤكد وعي المصريين وحرصهم على التصدي لكل المؤمرات الداخلية والخارجية وما يحاك ضد الدولة وضرورة التواجد في اللجان بكثافة حتى يرى العالم ثقته في اختيار رئيس مصر القادم.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.