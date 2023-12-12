شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التدريب بالإعلاميين: المصريون حريصون على الوقوف خلف الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدلى الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم، وأكد أن المصريون حريصون على الوقوف بجوار الدولة في ظل تحديات داخلية وخارجية.
وأكد عدلي أن كثافة التصويت تؤكد وعي المصريين وحرصهم على التصدي لكل المؤمرات الداخلية والخارجية وما يحاك ضد الدولة وضرورة التواجد في اللجان بكثافة حتى يرى العالم ثقته في اختيار رئيس مصر القادم.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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