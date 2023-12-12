القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

ذكرت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "القوّات الإسرائيليّة اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، وجمعت الطّواقم الطبيّة والرّجال النّازحين في ساحة المستشفى"، معربةً عن مخاوفها من "اعتقالهم، أو تصفيتهم".
وطالبت المصادر ذاتها، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، بـ"التّحرّك لإنقاذ الموجودين في المستشفى".
وكان مدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت، قد أعلن يوم أمس، أنّ القوات الإسرائيلية قصفت قسم الولادة بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل سيّدتَين وطفليهما، وبُترت أقدام سيّدة ثالثة.
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