القوات الإسرائيلية اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

ذكرت مصادر طبيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "القوّات الإسرائيليّة اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمال ​قطاع غزة​، وجمعت الطّواقم الطبيّة والرّجال النّازحين في ساحة المستشفى"، معربةً عن مخاوفها من "اعتقالهم، أو تصفيتهم".

وطالبت المصادر ذاتها، ​الأمم المتحدة​ و​منظمة الصحة العالمية​ و​الصليب الأحمر الدولي​، بـ"التّحرّك لإنقاذ الموجودين في المستشفى".

وكان مدير مستشفى كمال عدوان أحمد الكحلوت، قد أعلن يوم أمس، أنّ ​القوات الإسرائيلية​ قصفت قسم الولادة بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل سيّدتَين وطفليهما، وبُترت أقدام سيّدة ثالثة.