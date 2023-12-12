مقتل 23 شخصًا وإصابة 27 آخرين في هجوم انتحاري استهدف قاعدة عسكرية في باكستان

قُتل 23 شخصًا على الأقل، في هجوم انتحاري استهدف قاعدةً عسكريّةً في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب ​باكستان​، وتبنّته حركة "الجهاد" الباكستانيّة، المرتبطة بحركة "طالبان" الباكستانيّة.

وأوضح مسؤول لوكالة "فرانس برس"، أنّ "كثيرين قُتلوا أثناء نومهم وكانوا يرتدون ملابس مدنيّة، لذلك ما زلنا نحاول تحديد ما إذا كانوا جميعهم عسكريّين"، مشيرًا إلى إصابة 27 آخرين.

يُشار إلى أنّ منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في ​كابول​ في آب 2021، تشهد باكستان تصاعدًا حادًّا للهجمات في المناطق الحدوديّة مع ​أفغانستان​.