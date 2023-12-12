الجيش: توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادو الجيش، أنه "بتاريخ 11/ 12/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل محسن – طرابلس المواطنَين (م.ع.) و(ن.س.) لدخولهما عنوةً بقوة السلاح إلى منزل المواطن (و.ر.) في بلدة مجدليا – زغرتا وسرقة مبلغ مالي ومسدس حربي، وضبطت في منزلهما المبلغ المالي المسروق، ومسدسين حربيّين وعددًا كبيرًا من الأجهزة الخلوية والدراجات النارية".

كذلك أعلنت المديرية أن "دورية أخرى أوقفت في بلدة الفرزل – زحلة المواطن (م.أ.) لتأليفه مع آخرين عصابة لترويج المخدرات، ونقلها من البقاع إلى بيروت، وضبط في حوزته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا".

وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".