ميقاتي استغرب موقف "القوات": الدعوة إلى مجلس الوزراء بحال حصلت هي لتأخير تسريح قائد الجيش

اشار المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في بيان الى ان "ميقاتي يستغرب أشد الاستغراب، الموقف الذي أصدرته "القوات اللبنانية، وافترضت فيه ان ميقاتي "سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش".

ولفت إلى أنّ "ميقاتي يعتبر أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح المقدم من قبل "القوات" الى مجلس النواب ينص على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. والامران لا يتعارضان مع بعضهما البعض".

وذكّر المكتب بان "عضو كتلة نواب القوات غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين طلبوا من ميقاتي تأخير التسريح عندما زاروه الشهر الفائت"، معتبرا ان "ميقاتي يدرك تماما ما هو فاعله، لمصلحة الوطن وصون المؤسسة العسكرية، وعلى الجهات السياسية كافة، ومن بينها "القوات اللبنانية" أن تدرك جيدا ما تفعله، وأن تتعاون في ما بينها لاقرار القوانين التي تحصّن البلد في هذه المرحلة الحساسة، بعيدا عن الحسابات والاعتبارات الشخصية".