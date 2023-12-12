"النشرة": جلسة اللجان النيابية المشتركة بحثت في موضوع مشاركة النواب في الجلسة التشريعية

افادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، عن أن "جلسة اللجان النيابية المشتركة تحولت الى البحث في موضوع مشاركة النواب في الجلسة التشريعية يوم الخميس"، مشيرة الى ان "لم يوزع جدول اعمال الجلسة التشريعية بعد، بانتظار بعض المشاورات".

واشارت مصادر نيابية الى ان "مجلس الوزراء من الممكن ان يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل".