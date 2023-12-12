"الجديد": وزيرة خارجية فرنسا تصل إلى لبنان الجمعة ومن المرجح زيارة ماكرون في 21 الشهر الجاري

افادت معلومات "الجديد" عن ان "وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تصل الى لبنان يوم الجمعة مساء، على أن تزور الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل في الناقورة يوم السبت، ولا جدولة بعد لاي لقاء رسمي لكولونا التي ستغادر بيروت السبت مساء".

وترجّح معلومات ذات صلة ان يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان في ٢١ من الشهر الجاري لمدة يومين، بعدما غابت زيارته العام الماضي .

وفي برنامج ماكرون الاحتفال ب‍عيد الميلاد مع الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن قوات اليونفيل في الناقورة على ان يُجري لقاءات موسعة في قصر الصنوبر بغياب رئيس للجمهورية.

وتؤكد مصادر الجديد ان الزيارة مرجحة حتى الساعة على ان يتم تأكيدها قبل ٧٢ ساعة من حصولها.