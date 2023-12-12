حمية التقى سفير الجزائر: نتابع الجهود لإعادة تسيير رحلات الخطوط الجوية الجزائرية مجدداً إلى مطار بيروت

التقى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، وتناول معه آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى بحث في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية-الجزائرية على مختلف الصعد، ولاسيما في القطاعات التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل.

وأكد حمية، أن "العلاقات مع الجزائر تنمو وتعزز على أسس من الأخوة والتعاون بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق منها بإعادة تفعيل خط الرحلات الجوية للخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت".

وأشار إلى أن "الجهود تتابع اليوم مع السفير بلباقي لإعادة تسيير تلك الرحلات مجدداً إلى لبنان"، معتبراً أنها "خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين لبنان والجزائر، ولاسيما في ظل هذه الظروف السائدة في المنطقة".