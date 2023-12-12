الطقس غدا ماطر بغزارة احيانا مع برق ورعد وثلوج على 1900 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر بخاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداءا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، وتنحسر خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية، وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع تساقط لحبات البرد، كما تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 2300 متر.

الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع تساقط حبات البرد وتحذير من تشكل السيول فترة قبل الظهر بخاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر. تخف حدة الامطار تدريجيا ابتداءا من بعد الظهر مع حدوث بعض الانفراجات، وتنحسر خلال الليل ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة والني تعود الى معدلاتها الموسمية ، كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة بخاصة جنوب البلاد والتي تتخطى معدلاتها الموسمية .

-الحرارة على الساحل من 11 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 6 إلى 13 درجة، في الداخل من 6 إلى 19 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 50 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب وغزارة الأمطار.