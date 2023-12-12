فضل الله: من واجبنا الأخلاقي والديني ان نخرج هذا الجيل من ظلمات الجهل والتخلف إلى ربوع المعرفة والرقي

اشار العلامة السيد علي فضل الله، خلال زيارة إلى ثانوية المجتبى التابعة لجمعية المبرات الخيرية في منطقة حي السلم الى "الدور الرسالي الذي يقومون به في تنشئة هذه الأجيال تنشئة صالحة من خلال غرس مفاهيم الإيمان والعلم والأخلاق"، معتبرا ان "هذه الاعمال هي من الاعمال التي يحبها الله وثمار نتائجها تظهر في الدنيا والآخر".

ولفت الى "الصعوبات التي تواجه عملية التعليم في لبنان في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ما يترتب أعباء كثيرة على المعلم حتى يؤدي رسالته ودوره على أكمل وجه، في ظل ما تنشره مواقع التواصل وتروج له من ثقافات ومعلومات مغلوطة وأفكار غريبة بعيدة عن حضارتنا وديننا ما يترك اثارا سلبية وتداعيات خطيرة على عملية التعليم وخصوصا على هذا الجيل".

وأوصى المعلمين والمعلمات بـ"ضرورة التحلي بالصبر والثبات وتطوير قدراتهم وامكاناتهم والتطلع إلى هذا الجيل بعين المسؤولية لان من واجبنا الشرعي والأخلاقي والديني ان نخرجه من ظلمات الجهل والتخلف إلى ربوع المعرفة والرقي والتقدم لكي يساهم في النهوض بهذا الوطن حتى يتعافى من الازمات التي يعيشها على مختلف الصعد".

وتحدث عن "الإنجازات الحضارية التي قدمتها هذه الأمة للعالم قبل ان تتراجع وتتقوقع ما يدفعنا إلى ضرورة ان نعيد امجادها لأننا نملك كل الطاقات والإمكانات التي تأهلنا للقيام بهذه المهمة". واشاد بـ"المستوى التربوي والتعليمي لهذه المؤسسة الذي كان حصادها وافرا من خلال ما نشهده من هذه النسبة العالية من حالات التفوق الدراسي والعلمي أو نسبة الناجحين على مختلف المستويات".