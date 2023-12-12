انت الان تتابع خبر معاونة مدرسية تدعي التوسط لإخراج أحد السجناء!.. تفاصيل عملية أمنية في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الجهاز ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة عن قيام إحدى الموظفات- تعمل بصفة معاون مدير مدرسة- في محافظة كربلاء المقدسة بالنصب والإحتيال على المواطنين بحجة قيامها بالوساطة مع العديد من المؤسسات الحكومية وتمشية معاملاتهم لقاء مبالغ مالية، قامت مفارز جهاز الأمن الوطني بعد التحري والتدقيق بأخذ الموافقات القضائية وإصدار أمر قبض وتفتيش وفقاً لأحكام المادة ٤٥٦، وقد جرى تحديد مكان المتهمة وإلقاء القبض عليها".



وأضاف ان "المتهمة إعترفت صراحةً بقيامها بالعديد من عمليات النصب والإحتيال منها أخذ مبلغ مقداره (90.000) دولار مقابل إدعائها التوسط لإخراج أحد السجناء من المتهمين بقضايا مخدرات".