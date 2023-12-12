انت الان تتابع خبر الشارع البصري ينقسم بين "متفائل" بالتغيير و"يائس" من احتمالية حدوثه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع قرب موعد الاقتراع تنتشر صور المرشحين بشكل كثيف في شوارع الديوانية بغياب البرامج الانتخابية الواقعية واللجوء الى القبيلة لكسب أصوات الناخبين.