نقاط التفتيش الإسرائيلية تنهي حياة مريض بغزة قبل وصوله للمستشفى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، عن وفاة مريض، في قافلة طوارئ كانت في طريقها من إحدى مستشفيات مدينة غزة، خلال عمليات التفتيش الإسرائيلية الروتينية المتكررة والطويلة.

وآدان المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة على منصة "إكس"، عمليات التفتيش الطويلة واحتجاز العاملين الصحيين، الأمر الذي يعرض حياة المرضى الضعفاء للخطر، لافتًا إلى إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، يوم السبت، من توصيل الإمدادات الأساسية إلى مستشفى الأهلي في غزة ونقل 19 مريضا في حالة حرجة بعد معاناة مع نقاط التفتيش.

وأكد غيبريسوس: "توقفت المهمة مرتين عند حاجز وادي غزة - في الطريق إلى شمال غزة وفي طريق العودة -، وتم احتجاز الموظفين في المرتين"، مشيرًا إلى أنه مع دخول البعثة إلى مدينة غزة، أصيبت شاحنة المساعدات، التي كانت تحمل الإمدادات الطبية وسيارة الإسعاف بالرصاص".