العربية للنساء وسيطات السلام تنظم الاجتماع السنوي للتحالف العالمي يومي 11-12 ديسمبر

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة المرأة بصفتها الأمانة الفنية للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام بالتعاون المشترك معشبكة النساء الأفريقيات في منع النزاعات المسلحة والوساطة، السكرتارية الحالية للتحالف العالمي،والشبكات الإقليمية للوساطة النسائية الأعضاء في التحالف(شبكة الوسطاء في دول الكومنولث البريطانيWMC وشبكة الوسيطات من بلدان الشمال الأوروبيNWM- وشبكة وسطاء نساء البحر المتوسطMWMN شبكة جنوب شرق اسيا للنساء وسيطات السلامSEAWPM) الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للنساء وسيطات السلام يومي 11-12 ديسمبر 2014 بمقر الاتحاد الأفريقي باديس ابابا.

هدف الاجتماع السنويإلى تقييم التقدم المحرزفي تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن على مدار السنوات الماضية، وتأكيد التزام التحالف بدعم مشاركة النساء في صنع وبناء السلام، بالإضافة إلى تسليط الضوء علي الدور الهام الذي تقوم به وسيطات السلام وتعزيزه، وتعزيز الشراكات بين الشبكات الوطنية والإقليمية، وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات.

وقد خصصت الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام جلسة حول دور الوسيطات في المطالبة بالحماية للنساء والأطفال الفلسطينيين في غزة والأراضي الفلسطينية لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الكارثية والمعاناة الهائلة التي يعيشونهاجراء ما يتعرضون له من إبادة جماعية وتهجير قسري وجرائم ضد الانسانيةعلى أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

هذا وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هناك تهديدات للسلم والأمن الدوليين وأنه لابد من تعزيز مشاركة النساء الوسيطات في منع نشوب النزاعات وحلها.

وأضافت سعادتها انه وللأسف بعد مرور 23 عاماً على إصدار قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، والذي صادفت ذكرى صدوره في أكتوبر 2023 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، جاءت الاحداث لتبين اخفاق أجندة المرأة والأمن والسلام في حماية المرأة الفلسطينية وتوفير الحماية لها، وعكست الأوضاع قصور مجلس الأمن والمنظومة الدولية عموماً في توفير حماية النساء الفلسطينيات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت من جانبها أبو غزالةجميع النساء الوسيطات المطالبة بحقوق النساء والأطفال في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أهمية دور الوساطة النسائية في دعم عمليات حفظ وبناء السلام على كافة المستويات.

تناولت جلسات الاجتماع مناهج الوساطة وصنع السلام المتعددة المستويات في افريقيا بدءاً من جهود الوساطة المحلية حتى عمليات الوساطة الوطنية والإقليمية، والشمولية والمشاركة الهادفة للنساء في عمليات الوساطة، والفجوة بين الجنسين في عمليات السلام وأهمية إشراك الوسيطات على جميع المستويات، بالإضافة إلىالتأثير القوى للقادة المحليون.

افتتح اعمال الاجتماع السنوي بكلمات من ممثلي سكرتارية الشبكات الإقليمية للوساطة النسائية المشاركة، بما فيها الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام والتي القتها مدير إدارة المرأة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وشارك في اعمال الاجتماع نخبة مميزة من عضوات الشبكات الإقليمية للوساطة النسائية من كافة انحاء العالم، وخبراء متخصصين في مجال المرأة والامن والسلام، بالإضافة الى ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، ومنظمات مجتمع مدني.

