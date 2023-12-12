سفير فلسطين لدى موسكو: اتفقنا مع روسيا على إعادة جدولة زيارة عباس لموسكو

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل اليوم الثلاثاء إن روسيا وفلسطين اتفقتا على إعادة "جدولة" زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى موسكو.



وأوضح نوفل وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية أن "الرئيس الفلسطيني سعيد دائما بزيارة موسكو، لكن بسبب الوضع اتفقا الجانبان الروسي والفلسطيني على تحديد موعد جديد لهذه الزيارة".



وكان عباس يعتزم زيارة روسيا في الخريف الماضي، لكن جرى تأجيلها في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى.

ولفت السفير الفلسطيني لدى روسيا إلى أن فلسطين تثمن بشدة الجهود التي تبذلها روسيا في إيواء اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها.



وأضاف نوفل تعليقا على استعداد جمهورية إنجوشيا الروسية الذي سبق أن أعلنته عن استعدادها لاستيعاب نحو مائة لاجئ فلسطيني - "نحن على اتصال مع انجوشيا والشيشان ومناطق أخرى"، قائلا "نقدر عاليا موقف روسيا، إن الجانب الروسي يقدم لهم الدعم اللازم".

