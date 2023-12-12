بريطانيا: هجمات الحوثيين على السفن التجارية تفوض أمن اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف أن هجمات الحوثيين الأخيرة على الشحن الدولي واستيلاءهم غير القانوني على السفن تقوض أمن اليمن، وخاصة الأمن الغذائي حيث يتم استيراد 80% من المواد الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر .



وقالت السفيرة عبدة شريف في تصريح نقلته قناة الفضائية اليمنية إن التهديدات المستمرة للشحن التجاري الدولي ستؤدي في النهاية إلى تقييد توافر الغذاء، لأن الشحن التجاري لن يخاطر بسُفُنِهِ وطاقمه.

وبدأت تكاليف التأمين على الشحن في الارتفاع وستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة الاحتياجات الإنسانية"، مجددة التزام المملكة المتحدة، بحماية سلامة الشحن في المنطقة، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السفينة (MV GALAXY LEADER) وطاقمها.



وأضافت أن الجزء الحاسم من الرحلة نحو السلام هو الحوار اليمني اليمني، ويجب أن يكون الشعب اليمني قادراً على تحديد مستقبل أمته، مؤكدة دعم المملكة المتحدة الى جانب الشركاء الدوليين، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبيرغ في هذا المسعى الحيوي..مثمنة الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للمضي قدماً في عملية السلام.



ونوهت السفيرة البريطانية إلى أن دور المرأة محوري في عملية السلام، وأن وجهات نظر المرأة وخبرتها وصوتها جزء لا يتجزأ من بناء سلام شامل ودائم، معبرة عن قلقها من فرض قيود متزايدة مثل المحرم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وعدم ضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مشددة على ضرورة أن يكون عمال الإغاثة ومنظماتهم قادرين على العمل بشكل مستقل وحر.

